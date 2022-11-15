Из Самары не смог вылететь самолет в Новый Уренгой

В понедельник, 14 ноября, в 16:10 в аэропорте "Курумоч" при рулении на предварительный старт МК328 экипаж доложил о возврате на стоянку по технической причине.

Самолет B-734/M "Авиакомпании "Ютэйр" должен был лететь в Новый Уренгой, сообщает Аviaincident.