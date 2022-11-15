Приставы уничтожили более 1,6 тыс. литров контрафактного алкоголя в Самаре

В Самаре уничтожили более 1,6 тыс. л спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает ГУФССП России по Самарской области.

Ранее этот алкоголь изъяли у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, торговавших спиртным без сертификатов и необходимых документов. В связи с этим было возбуждено 22 исполнительных производства.

Теперь приставы передали изъятый товар в Росалкогольурегулирование для уничтожения.