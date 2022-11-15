Приставы уничтожили более 1,6 тыс. литров контрафактного алкоголя в Самаре

В Самаре уничтожили более 1,6 тыс. л спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает ГУФССП России по Самарской области.
Ранее этот алкоголь изъяли у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, торговавших спиртным без сертификатов и необходимых документов. В связи с этим было возбуждено 22 исполнительных производства.
Теперь приставы передали изъятый товар в Росалкогольурегулирование для уничтожения.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.