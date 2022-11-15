Екатерина Колотовкина: "Нас слышат, нам помогают, и мы за это очень благодарны"

Во вторник, 15 ноября, региональным парламентом был принят в первом чтении бюджет Самарской области на следующий год. Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, в главном финансовом документе региона удалось сохранить социальную направленность.
Более 60% пойдет на социальные расходы - образование, здравоохранение, социальные выплаты. Один из важных приоритетов - поддержка военнослужащих и их семей.
О том, какая помощь сегодня оказывается со стороны региональных властей семьям защитников Отечества, рассказала председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор Общественного фонда поддержки военнослужащих и их семей "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.
"С первых дней специальной военной операции правительство Самарской области сразу включилось в работу: нам оказывается огромная поддержка и помощь - социальная, психологическая, да и просто человеческая. Нас слышат, нам помогают, и мы за это очень благодарны. Сейчас как никогда помощь важна, особенно семьям, детям мобилизованных, и мы получаем эту помощь", - отметила Екатерина Колотовкина.
Она выразила благодарность от семей военнослужащих за поддержку, которая оказывается в рамках социального паспорта семей военнослужащих.
"Мне даже звонят из других регионов и спрашивают, что это за социальный паспорт, как он работает. Знаю, что такая система может появиться и в других регионах. И конечно, очень благодарны женщины за компенсацию платы за детский сад, бесплатное питание в школах - меры поддержки для семей военнослужащих, которые были приняты по инициативе губернатора. Я сама мама, и мои дети в школе питаются бесплатно. Это, казалось бы, такая малость, но на самом деле большая поддержка", - считает Екатерина Колотовкина.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!