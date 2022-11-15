Екатерина Колотовкина: "Нас слышат, нам помогают, и мы за это очень благодарны"

Во вторник, 15 ноября, региональным парламентом был принят в первом чтении бюджет Самарской области на следующий год. Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, в главном финансовом документе региона удалось сохранить социальную направленность.

Более 60% пойдет на социальные расходы - образование, здравоохранение, социальные выплаты. Один из важных приоритетов - поддержка военнослужащих и их семей.

О том, какая помощь сегодня оказывается со стороны региональных властей семьям защитников Отечества, рассказала председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор Общественного фонда поддержки военнослужащих и их семей "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.

"С первых дней специальной военной операции правительство Самарской области сразу включилось в работу: нам оказывается огромная поддержка и помощь - социальная, психологическая, да и просто человеческая. Нас слышат, нам помогают, и мы за это очень благодарны. Сейчас как никогда помощь важна, особенно семьям, детям мобилизованных, и мы получаем эту помощь", - отметила Екатерина Колотовкина.

Она выразила благодарность от семей военнослужащих за поддержку, которая оказывается в рамках социального паспорта семей военнослужащих.

"Мне даже звонят из других регионов и спрашивают, что это за социальный паспорт, как он работает. Знаю, что такая система может появиться и в других регионах. И конечно, очень благодарны женщины за компенсацию платы за детский сад, бесплатное питание в школах - меры поддержки для семей военнослужащих, которые были приняты по инициативе губернатора. Я сама мама, и мои дети в школе питаются бесплатно. Это, казалось бы, такая малость, но на самом деле большая поддержка", - считает Екатерина Колотовкина.