Водитель Land Cruiser насмерть сбил пенсионерку в Тольятти

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Во вторник, 15 ноября, в Тольятти 80-летняя женщина погибла в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области