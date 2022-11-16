Солист Московской филармонии Евгений Петров провел мастер-класс в Самаре

Солист Московской филармонии, профессор Московской государственной консерватории, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов, провел мастер-класс образовательного проекта "Музыкальная мастерская успешных" в Самаре.
Мастер-класс прошел в Мраморном зале Самарского института культуры. Его участниками стали молодые артисты из Самары, Тольятти и Саранска — ученики детских музыкальных школ, школ искусств, студенты профильных средних и высших учебных заведений.
"Смысл есть даже от небольшой сессии со специалистом. Если объяснять на примере кларнета, то даже за короткое занятие можно подобрать ученику правильный мундштук. При неверной постановке возникают проблемы со звукоизвлечением. С помощью такого действия можно решить вопрос с качеством игры", — объясняет педагог.
Евгений Петров обращал внимание исполнителей и педагогов на артикуляцию, фразировку и звукоизвлечение. Один из основных советов — играть гаммы. Евгений Петров отметил важность таких образовательных проектов для учеников и студентов в российских регионах: "Если увидеть перспективного музыканта, то даже одно занятие может стать стимулом поступать или перевестись в столичное учебное заведение".
Образовательный и наставнический проект в области культуры и искусства "Музыкальная мастерская успешных" был инициирован командой специалистов самарской Детской музыкальной школы № 12 и преподавателями СГИК и поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Его участниками стали выдающиеся педагоги современности: Роман Муравицкий, Сергей Кравченко, Александр Дмитриев и Евгений Петров.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!