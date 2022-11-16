В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и снега

В четверг, 17 ноября, днем местами в Самарской области ожидается сильный снег, усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/c, метель при видимости 500-1000м.
Температура воздуха -1...-6 °C, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 18 ноября, ночью облачно. Осадки, местами сильные преимущественно в виде снега. Ветер юго-восточный, 9...14 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно. Осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ветер юго-восточный, 9...14 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.
В субботу, 19 ноября, ночью облачно. Осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный, 7...12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Днем облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный, 7...12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.