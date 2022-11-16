В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и снега

В четверг, 17 ноября, днем местами в Самарской области ожидается сильный снег, усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/c, метель при видимости 500-1000м.

Температура воздуха -1...-6 °C, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 18 ноября, ночью облачно. Осадки, местами сильные преимущественно в виде снега. Ветер юго-восточный, 9...14 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно. Осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ветер юго-восточный, 9...14 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.

В субботу, 19 ноября, ночью облачно. Осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный, 7...12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Днем облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный, 7...12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C.