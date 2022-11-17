Нетрезвый таксист устроил ДТП в Самаре

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В среду, 16 ноября, в Самаре в ДТП попал водитель такси. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области