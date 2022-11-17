Самарская прокуратура заставляет ДУИ сохранить объект культурного наследия

Прокуратура Самары пытается заставить городской департамент управления имуществом спасти от разрушения объект культурного наследия.
Ранее при проверке надзорное ведомство обнаружило, что "Дом мещанки Сафоновой А.П." на ул. Садовой, 228 лит. А, признанный аварийным и нуждающийся в реконструкции, никак не обезопасили от разрушения.
Здание находится в муниципальной собственности, но ДУИ даже не заключил контракт на его техническое обслуживание и не принимает мер для сохранения ценного объекта.
Надзорное ведомство внесло представление департаменту. Чиновники отчитались об исполнении требований, но фактически не устранили нарушения.
Прокуратуре пришлось обратиться в суд. В результате суд Ленинского района поддержал иск и обязал ДУИ в течение года установить ограждения и сетки для предупреждения обрушения элементов фасада.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.