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Соцконтракт помог маме из Красноармейского района устроиться на работу

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжает оказываться всесторонняя поддержка гражданам и семьям с низкими доходами, в том числе в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Одним из действенных и востребованных инструментов для этого стал социальный контракт.

В 2021 году этим видом социальной помощи в регионе смогли воспользоваться около 8 тысяч семей, из которых более половины смогли повысить свой доход, а 14,5% - выйти из зоны бедности.

Планируется, что к концу 2022 года еще более 9 тыс. семей получат государственную социальную поддержку и возможность повысить уровень благосостояния семьи, начать свое дело, трудоустроиться, организовать личное подсобное хозяйство или получить другую помощь в решении трудной жизненной ситуации.

Особое внимание этому направлению уделяет и глава региона Дмитрий Азаров. По его инициативе были расширены направления использования социального контракта. Как неоднократно подчеркивал руководитель области, несмотря на вызовы (несопоставимые по масштабу с теми, что возникали в предыдущие периоды) в Самарской области не закрыта ни одна госпрограмма, регион в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями. Всего помощь от государства получают более миллиона жителей региона.

Мама двоих детей Татьяна Игнатьева из Красноармейского района с прошлого года находилась в поиске стабильной работы. "Район у нас не большой и с трудоустройством есть затруднения. Готова была даже в Самару перебраться, если попадется интересная вакансия. Встала на учет в центр занятости населения. Не теряя времени, начала искать предложения на разных сайтах. В это же время нашла информацию и о социальном контракте. Меня очень заинтересовало", - вспоминает Татьяна.

В конце января этого года она обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения и оформила социальный контракт по направлению трудоустройство. К тому же дополнительно прошла переподготовку. После чего удалось быстро найти работу. Теперь она - социальный педагог и помогает семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

"Стараюсь найти подход к каждой семье, жить их заботами, стараться помочь выйти из трудного положения. Я сама была в трудной ситуации и знаю, как тяжело порой бывает самостоятельно справиться. Профессия мне очень нравится, работа замечательная, дружный коллектив, хорошая зарплата. И уже не вспоминаю о тех трудностях, которые были", - говорит Татьяна Игнатьева.

Кроме соцконтракта, семья Игнатьевых получает несколько выплат на детей, например, пособие на питание школьнику, ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет и другие меры поддержки, предусмотренные в регионе.

Гид потребителя

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