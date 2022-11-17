Соцконтракт помог маме из Красноармейского района устроиться на работу

В Самарской области продолжает оказываться всесторонняя поддержка гражданам и семьям с низкими доходами, в том числе в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Одним из действенных и востребованных инструментов для этого стал социальный контракт.
В 2021 году этим видом социальной помощи в регионе смогли воспользоваться около 8 тысяч семей, из которых более половины смогли повысить свой доход, а 14,5% - выйти из зоны бедности.
Планируется, что к концу 2022 года еще более 9 тыс. семей получат государственную социальную поддержку и возможность повысить уровень благосостояния семьи, начать свое дело, трудоустроиться, организовать личное подсобное хозяйство или получить другую помощь в решении трудной жизненной ситуации.
Особое внимание этому направлению уделяет и глава региона Дмитрий Азаров. По его инициативе были расширены направления использования социального контракта. Как неоднократно подчеркивал руководитель области, несмотря на вызовы (несопоставимые по масштабу с теми, что возникали в предыдущие периоды) в Самарской области не закрыта ни одна госпрограмма, регион в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями. Всего помощь от государства получают более миллиона жителей региона.
Мама двоих детей Татьяна Игнатьева из Красноармейского района с прошлого года находилась в поиске стабильной работы. "Район у нас не большой и с трудоустройством есть затруднения. Готова была даже в Самару перебраться, если попадется интересная вакансия. Встала на учет в центр занятости населения. Не теряя времени, начала искать предложения на разных сайтах. В это же время нашла информацию и о социальном контракте. Меня очень заинтересовало", - вспоминает Татьяна.
В конце января этого года она обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения и оформила социальный контракт по направлению трудоустройство. К тому же дополнительно прошла переподготовку. После чего удалось быстро найти работу. Теперь она - социальный педагог и помогает семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
"Стараюсь найти подход к каждой семье, жить их заботами, стараться помочь выйти из трудного положения. Я сама была в трудной ситуации и знаю, как тяжело порой бывает самостоятельно справиться. Профессия мне очень нравится, работа замечательная, дружный коллектив, хорошая зарплата. И уже не вспоминаю о тех трудностях, которые были", - говорит Татьяна Игнатьева.
Кроме соцконтракта, семья Игнатьевых получает несколько выплат на детей, например, пособие на питание школьнику, ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет и другие меры поддержки, предусмотренные в регионе.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!