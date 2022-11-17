Стал известен график работы "Колеса обозрения" в Самаре в зимний сезон

Опубликовано зимнее расписание аттракциона "Колесо обозрение" в самарском "Парке Гагарина". В будни покататься в теплой кабинке можно будет с 12:00 до 21:00, перерывы с 15:00 до 15:30 и с 18:00 до 18:30.

В выходные и праздничные дни колесо будет крутиться с 10 утра до 10 вечера, перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30.