Стал известен график работы "Колеса обозрения" в Самаре в зимний сезон

Опубликовано зимнее расписание аттракциона "Колесо обозрение" в самарском "Парке Гагарина". В будни покататься в теплой кабинке можно будет с 12:00 до 21:00, перерывы с 15:00 до 15:30 и с 18:00 до 18:30.
В выходные и праздничные дни колесо будет крутиться с 10 утра до 10 вечера, перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30.
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"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.