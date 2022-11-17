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Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "18 ноября местами по Самарской области ожидаются сильные осадки. Ночью — преимущественно в виде снега, мокрого снега. Днем — в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед, усиление восточного и юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с. Ночью местами метель при видимости 500-1000 м. На дорогах местами снежные заносы и гололедица".

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное Управление МЧС России по Самарской области просит граждан, по возможности, оставаться дома. Если вам все же пришлось выйти на улицу, то в условиях гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию.

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