Объявлен прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области

В четверг, 17 ноября, стартует прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области.
Конкурс будет проводиться по двум направлениям: "Год культурного наследия народов России" и "Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем".
В каждом направлении конкурса выделено две категории: "Региональные средства массовой информации" и "Муниципальные средства массовой информации".
Лучшие работы в двух направлениях будут определены по четырем номинациям:
- лучшая работа/проект на телевидении;
- лучшая работа/проект на радио;
- лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации;
- лучшая диджитал-работа/проект.
Прием заявок продлится до 9 декабря 2022 года. Итоги конкурса будут традиционно подведены в январе следующего года в рамках ежегодного празднования Дня российской печати.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.