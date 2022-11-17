Объявлен прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области

В четверг, 17 ноября, стартует прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области.

Конкурс будет проводиться по двум направлениям: "Год культурного наследия народов России" и "Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем".

В каждом направлении конкурса выделено две категории: "Региональные средства массовой информации" и "Муниципальные средства массовой информации".

Лучшие работы в двух направлениях будут определены по четырем номинациям:

- лучшая работа/проект на телевидении;

- лучшая работа/проект на радио;

- лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации;

- лучшая диджитал-работа/проект.

Прием заявок продлится до 9 декабря 2022 года. Итоги конкурса будут традиционно подведены в январе следующего года в рамках ежегодного празднования Дня российской печати.