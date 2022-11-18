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Общество

Утром в пятницу Самару сковали девятибалльные пробки

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 ноября, утром поисковик "Яндекс" обозначил на карте Самары девятибалльные пробки и большинство автодорог города окрасились в красный цвет, обозначающий наличие автозаторов.

Если верить сервису, по состоянию на 8:30 на Московском шоссе затор начинался от перекрестка с ул. Ново-Вокзальная и доходил до кольцевой развязки с ул. Авроры, по которой продолжался до ул. Мориса Тореза, причем уже по обоим полосам.

Движение по направлению "в город" было затруднено на ул. Промышленности почти от ул. Балаковской, примерно до ул. Структурной; на Южном шоссе почти от ТЦ "Амбар" и с разрывами до ул. Партизанская.

Пробка на Ракитовском шоссе начиналась от Московского шоссе и доходила до ул. Магистральная, а на ул. Алма-Атинская тоже от Московского шоссе и до ул. Ставропольская. Сложности с движением транспорта были местами на пр. Кирова, на ул. Ново-Вокзальная, на ул. Стара-Загора, на ул. Ново-Садовая, улицах Победы, Гагарина, Дачная, Пензенская, Владимирская, Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, улицах Красноармейская, Комсомольская, Коммунистическая, Маяковского, Ленинская и других.

По мнению самарцев, на образование таких заторов повлиял, в том числе, снегопад.

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