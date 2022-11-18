Mercedes и Lada Priora горели ночью под Тольятти

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В пятницу, 18 ноября, в 3:15, загорелись машины около дома на ул. Никонова в с. Васильевка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.