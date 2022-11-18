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Общество

В Самаре несколько маршрутов трамвая идут по скорректированной схеме

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре временно трамваи следуют по измененному маршруту из-за неисправного стрелочного перевода на Барбошиной поляне по направлению в город, сообщает дептранс.

Трамваи маршрута 22 следуют в город по маршруту: 15-й микрорайон -> ул. Ставропольская -> Постников овраг -> по привычному маршруту.

Трамваи маршрута 24 следуют по своему маршруту до Барбошиной Поляны.

Трамваи маршрута 5 следуют до Завода имени Тарасова.

Трамваи маршрута 7 следует от станции метро "Победа" своим маршрутом через Барбошину Поляну -> стадион Самара-Арена -> ул.Ташкенская -> 15 мкр.-> ул. Ставропольская и далее по своему маршруту.

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