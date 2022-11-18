В Самаре несколько маршрутов трамвая идут по скорректированной схеме

В Самаре временно трамваи следуют по измененному маршруту из-за неисправного стрелочного перевода на Барбошиной поляне по направлению в город, сообщает дептранс.
Трамваи маршрута 22 следуют в город по маршруту: 15-й микрорайон -> ул. Ставропольская -> Постников овраг -> по привычному маршруту.
Трамваи маршрута 24 следуют по своему маршруту до Барбошиной Поляны.
Трамваи маршрута 5 следуют до Завода имени Тарасова.
Трамваи маршрута 7 следует от станции метро "Победа" своим маршрутом через Барбошину Поляну -> стадион Самара-Арена -> ул.Ташкенская -> 15 мкр.-> ул. Ставропольская и далее по своему маршруту.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.