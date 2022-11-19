В Тольятти на ул. Строителей перевернулся внедорожник

В пятницу, 18 ноября, в районе дома № 17 А по ул. Строителей в Тольятти автомобиль Volkswagen Touareg съехал с дороги и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации правоохранителей, ДТП произошло в 04:30 в условиях снегопада. По версии полицейских, 39-летний водитель иномарки нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.
После аварии мужчине рекомендовано амбулаторное лечение. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...