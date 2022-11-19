В Тольятти на ул. Строителей перевернулся внедорожник

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 18 ноября, в районе дома № 17 А по ул. Строителей в Тольятти автомобиль Volkswagen Touareg съехал с дороги и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области