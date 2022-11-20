Два ребенка попали под машину в Самаре

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В субботу, 19 ноября, в Самаре в ДТП попал 30-летний водитель Datsun on-DO. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.