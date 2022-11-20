Два ребенка попали под машину в Самаре

В субботу, 19 ноября, в Самаре в ДТП попал 30-летний водитель Datsun on-DO. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 13:40 он ехал по Заводскому шоссе и напротив дома № 63а на пешеходном переходе сбил двух девочек девяти и семи лет.
Оба ребенка пострадали. Старшую из детей госпитализировали.
По данным источника Волга Ньюс, попавшие под машину девочки являются сестрами.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...