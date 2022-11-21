В парке Гагарина выявили нарушения в содержании недвижимого имущества

Контрольно-счетная палата Самары инициировала проверку в парке Гагарина, закрепленного за МАУ "Парки Самары" на праве оперативного управления, по части вопросов, связанных с содержанием и использованием недвижимого имущества, расположенного на территории парка.

Выяснилось, что заказчик (МАУ "Парки Самары") принял фактически не выполненные подрядчиком работы, не предусмотренные условиями контракта по капитальному ремонту нежилого помещения.

"В ходе капитального ремонта нежилого здания не обеспечена сохранность демонтированных металлических изделий. Металлолом, образовавшийся в результате демонтажа не передан заказчику", — отмечается в сообщении КСП.

Для принятия мер по результатам контрольного мероприятия в адрес МАУ "Парки Самары" направлен акт проверки и информационное письмо с рекомендациями по устранению нарушений. Информация о выявленных нарушениях направлена также в городскую думу и ГУ МВД РФ по Самаре.