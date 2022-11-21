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ДТП Происшествия

В ДТП с нетрезвым водителем под Самарой погибли два человека

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 ноября, в Самарской области в 15:15 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 из Ульяновской области, ехавший в состоянии алкогольного опьянения по трассе "Борма-Кошки-Погрузная", на 22 км трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с а/м "ИЖ 212603", зарегистрированным в Республике Татарстан, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После ДТП скончались женщины: 26-летняя пассажирка ВАЗа и 59-летняя пассажирка автомобиля "ИЖ".

Еще пострадали и были доставлены в лечебное учреждение 45-летний пассажир "ИЖа" и годовалый ребенок из ВАЗа.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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