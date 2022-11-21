В ДТП с нетрезвым водителем под Самарой погибли два человека

В воскресенье, 20 ноября, в Самарской области в 15:15 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 из Ульяновской области, ехавший в состоянии алкогольного опьянения по трассе "Борма-Кошки-Погрузная", на 22 км трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с а/м "ИЖ 212603", зарегистрированным в Республике Татарстан, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
После ДТП скончались женщины: 26-летняя пассажирка ВАЗа и 59-летняя пассажирка автомобиля "ИЖ".
Еще пострадали и были доставлены в лечебное учреждение 45-летний пассажир "ИЖа" и годовалый ребенок из ВАЗа.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...