Один человек пострадал в ДТП на трассе М-5 у Тольятти

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В понедельник, 21 ноября, в 7:30 на 987 км трассы М-5 в Ставропольском районе произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и ВАЗ-21099, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.