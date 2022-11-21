На своп-вечеринке в Общественном центре Сбера научат экологично разгружать гардероб

26 ноября в Общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13) с 12.00 до 16.00 состоится уже традиционная своп-вечеринка. Это событие для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми и одновременно обновить свой гардероб экологично, осознанно и без затрат.
В этот раз мероприятие приурочено к Всемирному дню отказа от покупок. Его цель — знакомство с культурой осознанного потребления в области использования и покупки одежды. Здесь можно обменяться вещами, найти то, о чём давно мечтали, но не встречали в обычных магазинах.
Каждый желающий может принести аксессуары, книги, сезонную одежду в хорошем состоянии, а также забрать бесплатно то, что понравится. Такой формат позволит не только сохранить финансы, но и ресурсы планеты. Принести на вечеринку можно не более 10 вещей.
Кроме того, гостей ждёт насыщенная образовательная программа: мастер-классы от стилиста и визажиста об экологичном подходе к созданию образа; дизайнеры-художники продемонстрируют как освежить старую одежду и вдохнуть в неё вторую жизнь.
Соорганизатором мероприятия является волонтёрское объединение "Вторсырьё на благотворительность".
Оставшиеся после вечеринки предметы будут переданы на благотворительность или на переработку как вторсырьё.
Участие в мероприятии бесплатное. Подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
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для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны