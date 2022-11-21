В массовом ДТП с пятью машинами в Тольятти пострадал один человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 21 ноября, на проспекте Степана Разина в Тольятти произошло столкновение пяти автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.