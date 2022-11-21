В массовом ДТП с пятью машинами в Тольятти пострадал один человек

В понедельник, 21 ноября, на проспекте Степана Разина в Тольятти произошло столкновение пяти автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 16:55 напротив дома 22 столкнулись Lada Granta, Honda CR-V, KIA Riо и два Ford Focus.
В результате ДТП пострадал 45-летний пассажир одного из "Фордов". Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...