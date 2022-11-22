Решения МегаФона помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области

Аналитические данные МегаФона легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых решений "Цифровой туризм" и "Аналитика городской среды", правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог.
Сервис оценки ключевых показателей развития региона — "Аналитика городской среды" — помог в изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой. На основе этих данных сформировалась объективная картина потребностей города, что помогло составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.
"Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки. Региональные власти — развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру. Мы реализуем такие проекты с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех", — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
На основе сервиса "Цифровой туризм" проведена оценка туристических потоков в регионе, составлен портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявлены наиболее популярные локации. Благодаря полученным данным было принято решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — "Валла Тунтури". Комфортабельная туристическая инфраструктура сделает природный парк привлекательным местом для туристов со всего мира, желающих отдохнуть вдали от цивилизации и полюбоваться рассветами и закатами.
"На основе больших данных мы смогли составить целевой портрет нашего туриста и постоянно его актуализировать. Например, в этом году почти 60% потока — это путешественники из Санкт -Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Карелии и Краснодарского края. Причем четверть из них — в возрасте 25-34 лет. Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов, кроме того мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Также, зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, а также упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников", — отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.
Реализация проектов стала продолжением сотрудничества, стартовавшего минувшим летом с подписания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) соглашения между МегаФоном и Мурманской областью. Одно из ключевых направлений сотрудничества — сфера ИТ-технологий, в том числе использование аналитических сервисов оператора на основе Big Data в стратегическом планировании развития региона.
С помощью обезличенной информации о передвижениях абонентов выявляются самые востребованные направления, основные часы активности и наиболее загруженные участки маршрутной сети. Сервисы полностью соответствуют закону о защите персональных данных, работают только с агрегированными данными и входят в реестр российского ПО.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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