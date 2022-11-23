Из-за ледяного дождя в Самаре может быть увеличено время ожидания общественного транспорта

В среду, 23 ноября, по Самарской области гололед, местами сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), ледяной дождь, на дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

Городской департамент транспорта пишет: "По возможности отмените поездки, а главное - не спешите. Из-за погоды интервалы движения общественного транспорта могут быть увеличены".

В связи с непогодой и перепадами температуры с минуса на плюс, водителей призывают быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.