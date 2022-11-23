Из-за ледяного дождя в Самаре может быть увеличено время ожидания общественного транспорта

В среду, 23 ноября, по Самарской области гололед, местами сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), ледяной дождь, на дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
Городской департамент транспорта пишет: "По возможности отмените поездки, а главное - не спешите. Из-за погоды интервалы движения общественного транспорта могут быть увеличены".
В связи с непогодой и перепадами температуры с минуса на плюс, водителей призывают быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.