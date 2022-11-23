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50 тысяч клиентов ВТБ защитили кредитные карты от мошенников за последний месяц

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около 50 тысяч клиентов ВТБ временно заблокировали свои кредитные карты для защиты от мошенников за последний месяц. Сервис доступен в ВТБ Онлайн всем держателям кредитных карт банка и позволяет предотвратить хищение средств мошенниками в случае утери пластика или компрометации персональных данных.

Опция по временной или постоянной блокировке кредитных карт ВТБ доступна пользователям интернет-банка и мобильного приложения на устройствах платформы Android. Чтобы ограничить операции по кредитной карте, в ВТБ Онлайн необходимо выбрать пункт с ее настройками и затем нажать на "Заблокировать карту". При необходимости клиент также может разблокировать карту или полностью прекратить ее работу. Во время действия блокировки совершать любые операции по карте невозможно. За последний месяц клиенты банка воспользовались этой опцией 63 тысячи раз. Это в 2 раза больше, чем за предыдущий месяц.

По данным ВТБ, число атак финансовых мошенников на розничных клиентов банка с начала года превысило 6,8 млн — в три раза больше, чем за весь прошлый год. Во второй половине года их активность стала сокращаться, а фокус — смещаться на "гибридные" способы воздействия на клиентов — с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. При этом банк фиксирует кратный рост активности интернет-мошенников, в том числе в социальных сетях.

В этом году ВТБ реализовал еще ряд сервисов, направленных на дополнительную защиту клиентских средств от мошенников. Банк запустил сервис для временной блокировки кредитных карт, предложил клиентам бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров, и вход в учетную запись по биометрии. Пользователям веб-версии и мобильного приложения доступно скрытие баланса счетов и установка лимитов по операциям. В ВТБ Онлайн появился раздел "Безопасность" с блокировкой кредитной карты и доступа к учетной записи при подозрении на мошенничество, где также можно изучить актуальные сценарии мошенничества и возможности настроек безопасности. Банк продолжает разрабатывать инструменты голосового, сессионного антифрода и внедряет различные способы подтверждения операций и дистанционного отождествления личности клиентов.

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