Молодой водитель ВАЗа, за год нарушивший ПДД 53 раза, отправил свою пассажирку в больницу в Самаре

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Во вторник, 22 ноября, в 14:55 19-летний водитель, который с ноября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 53 раза, находясь за рулем автомобиля Lada Priora у дома № 146 по ул. Арцыбушевской врезался во впередиидущий Toyota Land Cruiser.

Фото: ГУ МВД по Самарской области