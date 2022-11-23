В Чапаевске водитель КамАЗа наехал на стоящий ВАЗ, госпитализирован один человек

Во вторник, 22 ноября, в 12:35 в Чапаевске на 94 км трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 40-летний водитель КамАЗа не справился с рулевым управлением и допустил наезд на стоящую перед нерегулируемым перекрестком Lada Kalina под управлением 50-летнего водителя, который пропускал встречный транспорт для поворота налево.
По инерции автомобиль Kalina отбросило вперед на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением 39-летнего водителя, которого госпитализировали с места ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...