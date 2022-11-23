В Чапаевске водитель КамАЗа наехал на стоящий ВАЗ, госпитализирован один человек

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Во вторник, 22 ноября, в 12:35 в Чапаевске на 94 км трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 40-летний водитель КамАЗа не справился с рулевым управлением и допустил наезд на стоящую перед нерегулируемым перекрестком Lada Kalina под управлением 50-летнего водителя, который пропускал встречный транспорт для поворота налево.

Фото: ГУ МВД по Самарской области