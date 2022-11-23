В полиции рассказали подробности о ЧП с ушедшей под асфальт "Нивой"

В ГУ МВД по Самарской области рассказали о происшествии с автомобилем Chevrolet Niva, провалившимся в яму на ул. Мориса Тореза в Самаре. Ранее о нем в соцсетях сообщали очевидцы.
По данным полиции, ЧП произошло примерно в 11:10 напротив дома № 71 на ул. Мориса Тореза. Водитель автомобиля, двигаясь со стороны ул. Аврора в направлении ул. Энтузиастов, въехал передними колесами в яму с водой.
Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что сообщений из лечебных учреждений об обращениях пострадавших с места данного происшествия не поступало.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...