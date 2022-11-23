В полиции рассказали подробности о ЧП с ушедшей под асфальт "Нивой"

В ГУ МВД по Самарской области рассказали о происшествии с автомобилем Chevrolet Niva, провалившимся в яму на ул. Мориса Тореза в Самаре. Ранее о нем в соцсетях сообщали очевидцы.

Фото ГУ МВД по Самарской области

По данным полиции, ЧП произошло примерно в 11:10 напротив дома № 71 на ул. Мориса Тореза. Водитель автомобиля, двигаясь со стороны ул. Аврора в направлении ул. Энтузиастов, въехал передними колесами в яму с водой.

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что сообщений из лечебных учреждений об обращениях пострадавших с места данного происшествия не поступало.