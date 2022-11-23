Региональный минстрой подал в суд 47 исков о принудительном изъятии жилья из-за строительства метро

В Самаре минстрой подал в суд 47 исков о принудительном изъятии жилья из-за метро "Театральная", сообщает "КП-Самара".
"По закону правообладатель недвижимости должен в течение 90 дней после получения подписать проект соглашения об изъятии и предоставить его в министерство, либо предоставить свои возражения, — прокомментировали в минстрое. — Если этого не сделано, министерство имеет право обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости".
Как сообщили изданию в минстрое, по состоянию на 21 ноября министерством было подано 47 исковых заявлений о принудительном изъятии жилых помещений.
Напомним, многие жители домов, изымаемых из-за строительства метро "Театральная", не согласны со стоимостью оценки их жилья и жалуются на маленькие компенсационные выплаты, а также на невозможность получить дополнительную соцвыплату. После встречи с жителями 15 ноября губернатор Дмитрий Азаров поручил чиновникам разобраться в каждом случае индивидуально.
"Сейчас ведется работа по внесению соответствующих изменений в постановление Правительства Самарской области об утверждении порядка предоставления соцвыплаты гражданам, у которых изъято жилье для нужд Самарской области. Это позволит получить соцвыплату большему количеству человек", — уверяют в министерстве.
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