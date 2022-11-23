Дмитрий Азаров о мемориальном комплексе "Саур-Могила": "Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной"

В ходе рабочей поездки в город Снежное Донецкой Народной Республики губернатор Дмитрий Азаров поручил вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным осмотрел Снежнянский музей боевой славы и побывал на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

Музей боевой славы города Снежное - единственный в своем роде на Донбассе. Он был открыт 23 февраля 1968 года и сегодня содержит более 25 тыс. экспонатов, храня великую историю освобождения Советского союза от фашистских захватчиков. Постоянная экспозиция посвящена таким событиям, как оккупация города в годы Великой Отечественной войны, освобождение Донбасса, других городов Советского Союза и стран Европы.

Здесь собраны многочисленные документы и материалы, фотографии, личные вещи солдат, различные награды. Центральное место в музее занимает полномасштабная диорама "Штурм Саур-Могилы, август 1943 года". С 2014 года коллекция пополняется экспонатами новых героев - защитников Донбасса. В 2018 году в музее был открыт зал "Донбасс был и будет свободный".

В 2014 году из-за вероломных военных атак киевского режима на Донбасс музей боевой славы Снежного сильно пострадал. "Были выбиты стекла, пришлось их закрывать подручными материалам, фанерой. Не работала отопительная система, из-за чего в помещениях стало очень холодно", - рассказала директор музея Галина Щекочихина.

На помощь снежнянцам уже в 2022 году пришли жители Самарской области, которая в конце мая стала первым субъектом РФ, заключившим соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион начал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, развитию социальной сферы.

Губернатор, основываясь на пожеланиях жителей Снежного, поручил оказать помощь в ремонте музея боевой славы, который очень дорог и ценен для многих поколений горожан, людей Донбасса. При участии неравнодушных жителей Самарской области, строительных организаций в музее восстановили систему отопления, установили новые пластиковые окна, провели дополнительные работы.

"Когда Самарская область начала помогать Снежному, то было сказано: "музей - это святое". И нам сделали ремонт. В короткий срок и качественно. Теперь мы можем снова работать и принимать посетителей в комфортных условиях. Очень рады, что самарцы откликнулись. Спасибо огромное, мы очень благодарны!", - отметила Галина Щекочихина, обращаясь к Дмитрию Азарову.

Денис Пушилин поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь и подчеркнул важность развития музея Снежного.

В ходе осмотра музея боевой славы Дмитрий Азаров и Денис Пушилин ознакомились с экспозициями и основными экспонатами. От нашего региона в музей передана копия Самарского знамени, величайшая реликвия губернии. Это знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря 145 лет назад и освященное на мощах святителя Алексия - небесного покровителя Самары, передавалось болгарским ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой войне. Копия знамени доставлялась на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, а в этом году было передано в Снежное - в знак поддержки самарцами братского народа Донбасса.

"Под этим знаменем собиралось славянское ополчение, чтобы выручить болгар в освобождении от Османской империи. Это единственное знамя в мире, награжденное боевыми орденами. Мы передали в Снежное знаменитое Самарское знамя, овеянное славой, как символ славянского братства", - рассказал Дмитрий Азаров.

Помимо знамени в Снежнянский музей боевой славы из Самары была привезена капсула с землей с Родины бойцов и командиров, родившихся в Самарской области и отдавших жизнь за свободу от нацистов на земле Донбасса в годы Великой Отечественной войны. В этом же году при содействии снежнянцев была начата работа по поиску и определению имен героев-самарцев, погибших на Донбассе. Удалось установить личности нескольких самарских героев, работа по их поиску продолжается.

"Капсула с самарской землей заняла достойное место в нашем музее. Мы рады, что смогли помочь самарцам в установлении судеб своих земляков, погибших на Донбассе", - сказала директор музея Галина Щекочихина.

Дмитрий Азаров отметил, что неразрывно связаны с Донбассом судьбы тысяч самарцев, в том числе, и его семьи: "Здесь, на Донбассе, в годы Великой Отечественной войны и у моей мамы без вести пропали две тети".

После музея боевой славы губернатор побывал в легендарном мемориальном комплексе "Саур-Могила", который расположен примерно в 12 км от Снежного.

Саур-Могила - курган высотой 277,9 м над уровнем моря, где во время Великой Отечественной с июля по август 1943 года велись кровопролитные бои. Бойцы Красной Армии, проявив невероятную силу духа и мужество, сломили сопротивление фашистов, взяли высоту и закрепились на ней. После войны здесь был установлен памятник, посвященный подвигам советских бойцов, среди которых были и уроженцы Куйбышевской области.

Летом 2014 года в этом самом месте потомки героев вступили в новую схватку с последователями нацисткой идеологии. В течение двух месяцев с июля по август группа бойцов донецкого народного ополчения удерживала высоту, отбивая яростные атаки украинских националистов. В результате боев высота осталась за ополченцами, но мемориальный комплекс в ходе обстрелов был практически разрушен. В сентябре 2022 года мемориальный комплекс "Саур-Могила" был восстановлен благодаря поддержке Российской Федерации.

Дмитрий Азаров отметил, что "Саур-Могила" - это святое место, которое хранит историческую память о героях, защищавших Донбасс.

"Здесь осознаешь величие подвига советского солдата. Десятки тысяч людей отдали свои жизни, чтобы защитить родную землю. И защитники Донбасса в 2014 году повторили подвиг своих прадедов, - сказал глава региона. - И то, что этот мемориал был восстановлен, дополнился, к сожалению, новыми именами, увековечил подвиг солдат Великой Отечественной войны, подвиг защитников и освободителей Донбасса, я думаю, откликается в сердце каждого, кто сюда приходит. Место по-настоящему святое. Этот мемориал дает ощущение исторической памяти для будущих поколений".