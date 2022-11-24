В Самаре выступят хедлайнеры Грушинского фестиваля "Необарды"

В четверг, 24 ноября, в 19:00 в ОДО состоится концерт группы "Необарды" — хедлайнеров "Груши". Артисты представят музыкально-поэтическое шоу.

В составе группы четверо музыкантов — Ромарио, Павел Пиковский, Василий Уриевский и Павел Фахртдинов.

"Необарды" — это не только супергруппа из четырех удивительно разных авторов новой волны, но и мини-фестиваль авторской песни с элементами стендапа, поэтического высказывания и зрительского хора.

"Ромарио — соединитель светлой лирики и интеллигентного юмора, обладатель премии "Золотой Граммофон" за шлягер "Москва-Нева", Паша Пиковский — голосистый поэт, чьи песни доводят до слез даже черствых и циничных мужчин, покоритель "Чартовой Дюжины" 2021 Василий Уриевский — самый остроумный и артистичный необард в истории музыки, звезда шоу "Главная Сцена", ведущий актёр Театра на Таганке Павел Фахртдинов — самый брутальный и эпичный сочинитель стадионных баллад под гитару, лауреат Грушинского Фестиваля", — анонсируется на портале "Грушинки".