Петр Груздев ("ПВ Рус"): "Мы всей страной увязли в дармовых решениях, а свои наработки поубивали"

Инженер, изобретатель, автопутешественник, соучредитель компании "ПВ Рус" Петр Груздев в интервью Волга Ньюс в рамках проекта "Точки Роста" рассказал о ситуации в сфере разработки и производства специализированного коммерческого транспорта.

- Вы сейчас активно продвигаете свои продукты — автодома, кемперы, прицепы, кран на базе "Нивы", "Гранта" с грузоподъемностью около тонны… По вашей активности так не скажешь, что в автопроме все плохо.

- В момент создания автомобиля я больше думаю о его востребованности и совершенстве, нежели о продажах коммерческом успехе. Это касается всех проектов. Теоретически благосостояние должно само обрушиться на хорошую идею. Уметь активно создавать и продвигать проекты, это не значит, уметь активно их продавать и получать прибыль.

Став резидентом технопарка "Жигулевская долина", я с его помощью планирую продвинуть все проекты к массовому производству. Опять же, грядущая монетизация на данном этапе — это не ради самой монетизации, а инструмент дальнейшего развития иных проектов.

Что касается всеобщей "плохости" в нашем автопроме, наверное, все не настолько плохо, как кажется. Я думаю, что некоторое время без Евро-5 мы запросто проживем, как и без АBS (хотя и совершенно необходимая опция), но без дальнейшего внедрения именно своих узлов нам будет несладко.

Понятно, что при малом (относительно масштабов, например, китайских производителей) количестве, наши изделия будут дороже и потребуют больших вложений, но они будут. Как просто будут одной из альтернатив на рынке, так и некой защитой от санкций.

- Насколько ваша компания завязана на импорт?

- Что касается лично нас или наших партнеров, то зависимость проявилась больше в сырье, нежели в компонентах. Компоненты у нас в основном свои, либо поставки по прямым договорам.

А вообще, мы всей страной увязли в дармовых решениях очень сильно. При этом свои наработки, инжиниринг и производство напрочь поубивали. Теперь срочно надо не только импортозамещаться, но и строить свою техническую независимость.

Оказалось, что импорт внедрился во многое, он обнаружился даже в самых неожиданных местах. Казалось бы, истинно отечественные "Нива" и "Гранта", а снова те же импортные блоки ABS, контроллеры и т. п. Про радиаторы, компрессоры кондиционеров и прочее — вообще отдельный разговор.

- На какого потребителя ориентированы ваши проекты в сфере легкого коммерческого транспорта — на мелкий бизнес или крупные корпорации?

- Основные задачи частников и корпоративщиков неизменны — грузоподъемность до тонны, универсальность, или, наоборот, специфичность использования.

Принципиальной разницы нет, и, наверное, дело даже не в объемах или цене для разных сегментов, а в сложности оперативного узаконивания различных специализированных модификаций, например, технологической платформы с сезонными агрегатами для коммунальщиков.

Требуется лишь некоторая адаптация под различные задачи: исполнение грузового пространства, наличие грузоподъемных или технологических агрегатов, дополнительного специализированного оборудования и т. п. Шасси же должно быть готово к любым вариантам использования.

Наши коммерческие автомобили, вернее, доработки заводских ВИСов, не являются совершенно уникальными и отличными друг от друга. Мы стремимся унифицировать и универсализировать шасси.

- Не так давно ряд автомобильных изданий писал о вероятности создания в Тольятти кластера LCV по инициативе вашей компанией. Насколько это реально?

- Данная идея обусловлена поддержкой технопарка "Жигулевская долина" и огромным желанием наших партнеров. Вероятность ее воплощения в реальность очень высока.

Андрей Гайдук ("Экотранслайн"): "Альтернативы автономному электротранспорту нет и не будет" С конца 1970-х до 2010 года Андрей Гайдук занимался разработками электромобилей на АвтоВАЗе, покинув его по сокращению. На заводе занимал должность ведущего инженера-конструктора, был председателем совета молодых специалистов Комплекса электромобилей, куда входили пять отделов и лабораторий. Сейчас Андрей Гайдук - руководитель компании "Экотранслайн", ведущей не только разработки в сфере электротранспорта, но и имеющей готовый продукт - электромобиль гольф-класса, который многие могли видеть на российских курортах, авиасалонах и музейных комплексах. В интервью Волга Ньюс он рассказал о состоянии и перспективах отрасли.

В Самарской области и в России существует много направлений и производителей очень полезного дополнительного коммерческого (и не только) оборудования. С разной степенью успешности и востребованности. При этом важно правильно понять итоговый смысл автомобиля, комплекс необходимых решений, которые в нем необходимо объединить. Вокруг этого и может сформироваться такой кластер.

Наши, имею в виду российские, автомобили будут приспособлены к условиям эксплуатации станут конкурентными, превосходящими импортные аналоги.

И потом, мы же не претендуем на абсолютно массовый сектор и на искоренение базовых автомобилей. Мы с введением в эксплуатацию нашей серии постепенно насытим рынок более нишевыми, приспособленными к определенным условиям эксплуатации автомобилями.

- В линейке вашего инжинирингового центра и ателье есть автодома и прицепы для туризма. Как считаете, это направление будет развиваться в России? Тем более на фоне санкций и закрытых границ.

- Автодома на сегодняшний день в России узкий сегмент. Приобретаются они достаточно обеспеченными людьми и, как правило, вставками в "Тундры", "Рэмы" и прочие большие импортные пикапы.

Обычный россиянин не может себе позволить иметь узкоспециализированную машину для сезонного автомобильного туризма. Поэтому мы сейчас очень сильно озабочены универсальными грузовыми пространствами, остекленными фургонами и тентованными версиями для многофункционального их применения.

А автодома, при правильном подходе к автомобильному туризму, должны/могут заказывать крупные игроки туристического бизнеса для арендной эксплуатации (после определенного инструктажа и сдачи квалификационных экзаменов по работе с ручной КПП или полным приводом) на организованных маршрутах.

- Есть ли какая-то поддержка именно вашего бизнеса от государства?

- Поддержки нет, но пока и не обращались. Требуется повышенное глобальное и правильное внимание со стороны правительства отраслевой проблематике. А уже следующим шагом необходимо внимание заводов к различным профессиональным доработчикам, кузовостроителям и тюнерам, имеющим реальную связь с потребителями, поскольку именно они приближают заводской продукт к пользователям.

Поддержка, конечно, необходима, но не в частном её понимании, то есть финансировании каких-то конкретных проектов (хотя в некоторых случаях и это необходимо), а именно в совместной деятельности и планировании необходимых моделей и вообще решений. Будь то разработка авто для силовых структур, или тех же коммунальных предприятий по всей стране.

Может это должно быть какое-то околозаводское бюро с финансированием на конкурентной основе предложений доработчиков, по конкретно требуемым инженерным внедрениям.

Нам необходимо лишь внимание и понимание завода. Например, от ВИСа нам требуется актуальное расширение комплектаций и внедрение базовых доработок в серийный автомобиль, пусть это будет и ограниченные партии, но весьма регулярные.

Сергей Русаков ("Навигатор"): "Рынок автозапчастей насыщен альтернативными предложениями" Сфера ремонта и обслуживания автомобилей с февраля этого года оказалась в непростой ситуации. Она обусловлена как зависимостью от импорта, уходом с российского рынка части брендов, изменением логистических цепочек, так и ростом цен на новые автомобили, когда многие отказываются от их покупки и решают более трепетно отнестись к состоянию старой машины. Как в этих условиях чувствуют себя автосервисы и продавцы автозапчастей, в рамках проекта "Точки роста" рассказал руководитель сети автосервисов "Навигатор" Сергей Русаков.

Вот НАМИ не допустило в автомобилях нашей компании изменение передаточных чисел КПП, а как может грузовичок везти почти целую тонну, если базовый автомобиль изначально является малохольным седанчиком. Я сейчас о проектах на базе "Гранты" говорю.

В "Гранты" мы непременно добавляем никак не зарегистрированный необслуживаемый дифференциал повышенного трения. Машина переднеприводная, груз позади, любая диагональ или подъем, особенно в зимнее время сводит на нет все преимущества легкого массового шасси.

Или, например, отсутствие в базовых ВИСах кондиционеров, которое приводит к большому удорожанию автомобиля при его установке по желанию клиента. В заводском исполнении кондиционер стоит порядка 35 тысяч рублей, а при дополнительной установке — порядка 60 тысяч. А ведь в изначальную цену автомобиля уже вложены затраты на демонтируемые в ходе установки детали и их установку.

Если все брать в "Лада Имидж" и устанавливать на СТО дилера, это будет неподъемная и нецелесообразная сумма. А почему? Потому что считается, что наши коммерческие автомобили, это в основном корпоративный парк, приобретаемый буквально "на убой". На самом же деле во все реализованные нами автомобили ставились кондиционеры.

Пока мы будем выпускать "обидно убогие" комплектации, к ним и отношение будет такое же.

- Чего ждать в ближайшем будущем от Инжинирингово-производственного центра по импортозамещению LCV-транспорта на основе модификации стандартных отечественных моделей?

- Мы работаем и уже находимся в стадии реализации проектов по доработке и патентованию сразу нескольких решений. Это тягово-сцепные устройства, тентовые версии пикапов, оформление грузовых пространств, комплектов подвески. В планах и презентации, и испытания автомобилей в автопробегах.

- Есть ли у вас контакты с армией или волонтерами по технике для СВО? Может, инициативные разработки?

- В числе резидентов технопарка есть одно предприятие, с которым у нас в стадии реализации два совместных проекта. Ведущий инженер и изобретатель этого предприятия в компании со своим товарищем выкупил инкассаторский автомобиль "Фора" и готовит его к отправке на Донбасс. Мы совсем минимально, в меру наших возможностей помогаем в этом.

Замечательный, но очень скромный человек, в своем благородном поступке он пожелал сохранить инкогнито. Хотя я лично считаю это в корне неверным! Создается ощущение, что у нас в чести только тик-токеры хвастающиеся своими безделушками или безумными и бесполезными поступками, а нормальные люди совсем отсутствуют.

Дело ведь не столько в личном пиаре, сколько в положительном примере, который, возможно, подвигнет и еще кого-нибудь на правильные действия. Вот и мы самую малую капелюшечку помогли новыми расходниками для этой машины.

Вообще получается, что в качестве добровольной помощи нашим парням в зону СВО отправляются в большинстве своем машины сильно б/у. И это мною говорится не с порицанием, а с пониманием того, что такая гражданская инициатива не имеет беспредельного финансирования. И даже наоборот, многие ущемляют свои собственные бытовые, к примеру, желания во имя благого дела.

Я считаю, что машины, идущие на передовую, не имеют права встать из-за не вовремя окончательно развалившегося подшипника, или вконец сожженного сцепления, давно требующего замены. И пусть век боевых машин прогнозируемо недолог, но он должен быть эффективен.

На 500% уверен, что все наши партнеры и производители с радостью бы участвовали в подготовке, в обновлении б/у машин для СВО. А ведь, наверное, есть и у завода некомплектные автомобили, и у официальных дилеров. Вот бы им зачли стоимость переданных машин в налоги. Но это уже совсем другая история.

Что касается инициативных разработок. У ВИСа, где много инициативных и творческих профессионалов, была серия военных "тачанок" с заниженными металлическими кузовами, со светомаскировкой, с креплениями для вертолетных подвесов и пулеметной турелью. Эти машины даже в параде участвовали, но в то время не прошли военную приемку. Как мне кажется, из-за недальновидности армейских специалистов. А сейчас такие машины оказались бы очень и очень востребованными.

Большую часть из этих авто мы в предыдущие годы превратили в автодома и реализовали в Германию. Такова оказалась правда бытия.

Но я и партнеры готовы мгновенно создать правильную машину для нашего фронта и передвижную мастерскую с нашими золоторукими механиками организовать для идеального обслуживания и ремонта военных авто.