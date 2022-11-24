На сцене театра "СамАрт" прошла церемония награждения победителей 6-го регионального конкурса компаний "Достояние губернии — 2022". Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала "Губерния", а также в соцсетях Самарского областного вещательного агентства и на сайте sovainfo.ru.

Участников и гостей приветствовал первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов. Он отметил, что конкурс "Достояние губернии" способствует конкуренции, предпринимательской активности и "рождает новых лидеров, новых ярких звездочек".

"В Самарской области немало компаний — ярких, самобытных, очень активных, которые своим трудом прославляют наш регион, которые выпускают продукцию очень нужную и очень востребованную — для людей, для промышленных потребителей, оказывают услуги, которые повышают качество нашей с вами жизни, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — И конечно, очень важно отмечать успехи этих компаний, делать их заметными путем СМИ, за счет награждений, которые мы сегодня проводим, чтобы их работа была известна не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами".

В 2022-м за звание "достояние губернии" боролись 305 компаний. Лучших из лучших выбирал экспертный совет из представителей общественных организаций, министерств и ведомств. Задача им предстояла не из легких, учитывая то, что все участники конкурса уже внесли весомый вклад в развитие Самарской области. Сначала было организовано открытое, затем — закрытое голосование. И вот 22 ноября были объявлены победители во всех 11 номинациях.

Итак, лауреатами ежегодного регионального конкурса компаний "Достояние губернии — 2022" стали:

— в номинации "Промышленность" — АВИАКОР — авиационный завод;

— в номинации "Предпринимательство. Малый и средний бизнес" — ТМ "Топ-Топ", ТМ "Котофей" (ООО "Сызрань-обувь");

— в номинации "Региональное предпринимательство" — Сельскохозяйственное предприятие "Самсоновское";

— в номинации "Наука и технологии будущего" — Медицинский университет "РЕАВИЗ";

— в номинации "Агропромышленный комплекс" — ООО "Астра";

— в номинации "Креативная индустрия" — Дом Моды Маши Горячевой;

— в номинации "Торговая марка в категории "Товары народного потребления" — ТМ "Тольяттимолоко";

— в номинации "Туризм и индустрия гостеприимства" — Самарский театр драмы;

— в номинации "Бренд региона" — Кондитерская фабрика "МИР";

— в номинации "Импортозамещение" — Научно-производственный центр информационных и транспортных систем (АО НПЦ ИНФОТРАНС);

— в номинации "Выбор пользователей ВКонтакте" — Аптеки "Вита".

После награждения победители делились своими эмоциями.

"Огромная благодарность! Вот так вот работаешь, вроде как и не ждешь никаких наград. Очень приятно. Может быть, мы маленькие, может быть, мы не такие крупные, но именно нам ценны вот такие награды и призы", — призналась Ирина Гусарова, финансовый директор, соучредитель кондитерской фабрики "МИР", победившая в номинации "Бренд региона".

"Мы подаем заявку уже пятый год. Я смело могу назвать наш бренд долгожителем этой премии. Вот сегодня это случилось. А вообще бренду 15 лет и все 90 человек переживают, получим мы эту премию или нет", — сказала Мария Горячева, основательница Дома моды Маши Горячевой. Компания победила в номинации "Креативная индустрия".

К слову, в этом году у "Достояния губернии" — две новые номинации: "Импортозамещение" и "Выбор пользователей ВКонтакте". Появление первой обусловлено многократно возросшей роли этого направления в экономике и промышленности страны в связи с несправедливыми санкциями. Другая "новинка" конкурса появилась после того, как ВКонтакте принял решение стать официальной соцсетью "Достояния".

Руководитель региональных представителей ВКонтакте Татьяна Маркина отметила: "Сегодня я видела очень много действительно достойных проектов и брендов. Для меня было большим удивлением, что те проекты и бренды, которые я знала, живя на территории Нижегородской области, оказались из вашего региона. Вы очень классный, крутой регион".

В 2022 году Общественная палата Самарской области инициировала специальный приз "За вклад в будущее". Спецприз получила группа компаний "СВЗК".

"Нашему предприятию исполнилось в этом году 18 лет. И я уверен, что столь высокая оценка деятельности станет для нас вдохновением на достижение новых высот на благо нашего региона и губернии", — сказал директор ГК "СВЗК" Дмитрий Егоров.

Кроме того, 6 компаний по итогам конкурса получили благодарственные письма от Общественной палаты в категории "Все для Победы":

— "Волготранс", доставивший на Донбасс 10 тонн гуманитарных грузов, в том числе специально подготовленный автомобильный транспорт;

— группа компаний "АМОНД", поставляющая в зону СВО генераторов и предметов личного пользования, повышающих комфорт выполнения боевой задачи;

— Нотариальная палата Самарской области, организовавшая документальное сопровождение вынужденных переселенцев из республик Донбасса, а также оказывающая им помощь в получении дополнительного образования;

— "Новосибирский завод бытовой химии" (Самарский филиал), передавший в социальные учреждения и многодетные семьи ЛДНР более 40 тонн бытовой химии и жидких моющих средств;

— ИП "Лебедев — Транс", обеспечивающий логистику благотворительных проектов, в том числе и таможенный документооборот;

— Самарский региональный центр для одаренных детей, участвующий в благотворительных и волонтерских проектах силами педагогического и родительского состава учреждения.

"Выражаю вам благодарность за добросовестный труд, активную общественную работу и большой личный вклад в дело общей Победы", — обратился председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер к победителям в этой номинации.

Напомним, конкурс компаний "Достояние губернии" проходит с 2017 года. Его инициаторами стали телерадиокомпания "Губерния" (Самарское областное вещательное агентство) и Общественная палата Самарской области. С первого года конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Цель конкурса — популяризация самарских производителей, повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, а также формирование шорт-листа компаний, достойных стать визитной карточкой региона.

На сегодня число победителей конкурса превысило 60. Все они получили дипломы и памятные статуэтки, которые дают право на использование статуса "Достояние губернии" в рекламно-информационных целях в течение 3 лет.

"На протяжении шести лет конкурс объединяет лучшие компании и региональных предпринимателей, чьи достижения и активная работа отмечаются экспертным советом и отраслевыми министерствами. Компании, которые вносят весомый вклад в развитие экономики Самарского региона. Члены экспертного совета в этом году пришли к такому выводу: на Самарской земле работают люди большого труда, люди, которые во главу угла ставят серьезные, ответственные задачи и, невзирая на трудности, настойчиво добиваются поставленных целей, разворачивают новые вызовы в новые возможности. Нам действительно есть чем гордиться, — уверена директор Самарского областного вещательного агентства Оксана Зубкова. — Мы будем помогать продвигать бренды нашего региона не только на территории Самарской области, но и за ее пределами. Больше того, мы пойдем с вами дальше. Наши соседние дружественные страны вас тоже будут знать. Я в этом уверена".