В Самару "приехали" еще два "Валдая"

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) передало еще два скоростных судна на подводных крыльях "Валдай" в Самару, сообщает пресс-служба компании.

Всего ГТЛК поставил в Самару четыре судна. Завершающую партию из двух судов поставили 22 ноября.

Напомним, что в текущем году было запущено два судна по маршрутам в достопримечательные села Самарской области - Ширяево и Винновку. В 2023 г. региональный минтуризма объявит новые маршруты с учетом, что в навигацию-22023 будет работать уже четыре "Валдая".