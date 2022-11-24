В Самару "приехали" еще два "Валдая"

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) передало еще два скоростных судна на подводных крыльях "Валдай" в Самару, сообщает пресс-служба компании.
Всего ГТЛК поставил в Самару четыре судна. Завершающую партию из двух судов поставили 22 ноября.
Напомним, что в текущем году было запущено два судна по маршрутам в достопримечательные села Самарской области - Ширяево и Винновку. В 2023 г. региональный минтуризма объявит новые маршруты с учетом, что в навигацию-22023 будет работать уже четыре "Валдая".
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
Дорого яичко!