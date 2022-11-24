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Экономика и бизнес

В Самару "приехали" еще два "Валдая"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) передало еще два скоростных судна на подводных крыльях "Валдай" в Самару, сообщает пресс-служба компании.

Всего ГТЛК поставил в Самару четыре судна. Завершающую партию из двух судов поставили 22 ноября.

Напомним, что в текущем году было запущено два судна по маршрутам в достопримечательные села Самарской области - Ширяево и Винновку. В 2023 г. региональный минтуризма объявит новые маршруты с учетом, что в навигацию-22023 будет работать уже четыре "Валдая". 

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