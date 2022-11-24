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В преддверии Международного дня инвалидов в приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 ноября, с 10:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

— оказания мер социальной поддержки и медицинской помощи;

— обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации;

— установления группы инвалидности.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области".

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно-справочной службы: (846) 242-00-00 (понедельник — пятница) с 10:00 до 16:00.

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