В преддверии Международного дня инвалидов в приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

В среду, 30 ноября, с 10:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

— оказания мер социальной поддержки и медицинской помощи;

— обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации;

— установления группы инвалидности.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области".

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно-справочной службы: (846) 242-00-00 (понедельник — пятница) с 10:00 до 16:00.