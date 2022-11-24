В преддверии Международного дня инвалидов в приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

В среду, 30 ноября, с 10:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.
Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:
— оказания мер социальной поддержки и медицинской помощи;
— обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации;
— установления группы инвалидности.
В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области".
Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно-справочной службы: (846) 242-00-00 (понедельник — пятница) с 10:00 до 16:00.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!