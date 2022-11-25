"Автоград-Водоканал" покупает компания, связанная с бизнесом Бориса Минца

Победителем торгов по продаже акций ООО "Автоград-Водоканал" признано ООО "Водоканал городского округа Тольятти". Организация готова заплатить за лот почти 962 млн рублей.
Напомним, ООО "Автоград-Водоканал" стало собственностью госкорпорации "Ростехнологии" около 10 лет назад. Это было связано с продажей контрольного пакета акций АвтоВАЗа альянсу Renault-Nissan: в российском законодательстве есть ограничения на иностранное участие в таких объектах стратегического назначения.
Первоначально акции "Автоград-Водоканала" выставили за 1,8 млрд рублей. Когда цена опустилась до минимального значения — 907,5 млн руб., на торги заявились сразу две компании: ООО "Водоканал городского округа Тольятти" и ПАО "Т Плюс". Последнее предложило 943,8 млн рублей.
Согласно данным ИАС Seldon.Basis, владельцем ООО "Водоканал городского округа Тольятти", зарегистрированного в августе 2022 г. в Москве, является Олег Михалев. Он же являлся руководителем ООО "БЦ Машкова, 13" и ООО "ФинСтандарт", принадлежащие компании O1 Group Бориса Минца.
По данным СМИ, Борис Минц уже несколько лет живет за границей. В 2020 г. был заочно арестован по делу о хищении более 30 млрд руб. у ФК "Открытие" при покупке ей облигаций компании O1 Group.
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