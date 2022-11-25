16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Автоград-Водоканал" покупает компания, связанная с бизнесом Бориса Минца "До двух лет": в "Фортуме" рассказали о сроках консервации самарских ветроэнергетических станций Проект строительства трех ветроэнергетических станций в Самарской области законсервируют "Т Плюс" купил акции "Тевис" за 2,2 млрд рублей "Россети ФСК ЕЭС" обновит оборудование пяти крупных центров питания Самарской области

Энергетика ТЭК

"Автоград-Водоканал" покупает компания, связанная с бизнесом Бориса Минца

ТОЛЬЯТТИ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Победителем торгов по продаже акций ООО "Автоград-Водоканал" признано ООО "Водоканал городского округа Тольятти". Организация готова заплатить за лот почти 962 млн рублей.

Фото: rt-capital.ru

Напомним, ООО "Автоград-Водоканал" стало собственностью госкорпорации "Ростехнологии" около 10 лет назад. Это было связано с продажей контрольного пакета акций АвтоВАЗа альянсу Renault-Nissan: в российском законодательстве есть ограничения на иностранное участие в таких объектах стратегического назначения.

Первоначально акции "Автоград-Водоканала" выставили за 1,8 млрд рублей. Когда цена опустилась до минимального значения — 907,5 млн руб., на торги заявились сразу две компании: ООО "Водоканал городского округа Тольятти" и ПАО "Т Плюс". Последнее предложило 943,8 млн рублей.

Согласно данным ИАС Seldon.Basis, владельцем ООО "Водоканал городского округа Тольятти", зарегистрированного в августе 2022 г. в Москве, является Олег Михалев. Он же являлся руководителем ООО "БЦ Машкова, 13" и ООО "ФинСтандарт", принадлежащие компании O1 Group Бориса Минца.

По данным СМИ, Борис Минц уже несколько лет живет за границей. В 2020 г. был заочно арестован по делу о хищении более 30 млрд руб. у ФК "Открытие" при покупке ей облигаций компании O1 Group.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4