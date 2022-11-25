На комплексную уборку стадиона "Самара Арена" выделили 56 млн рублей

ГАУ Самарской области "Самара Арена" подыскивает подрядчика, который окажет услуги, связанные с комплексной уборкой стадиона "Солидарность Самара Арена", а также услуги по комплексному содержанию натурального газона футбольного поля стадиона.
Начальная цена составляет 56,67 млн рублей.
Подрядчика определят после 13 декабря. Он должен выполнять свои обязанности в течение 2023 года — с 1 января по 31 декабря.
В техническом задании отмечается, что исполнитель должен иметь штат сотрудников численностью от 53 человек и выше, в том числе не менее 40 уборщиц, от 12 технических специалистов и одного менеджера объекта, координирующего работу персонала.
К видам уборки, прописанным в ТЗ, относятся: основная, поддерживающая, уборка санузлов, интенсивная, генеральная, дезинфекция, дератизация, дезинсекция, уход за текстильными поверхностями, очистка внутренних стеклянных поверхностей, вывоз мусора, ремонт и помывка баков и т. д.
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