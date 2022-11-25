В Красноярском районе в ДТП с иномарками пострадали два человека

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В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе в 21:05 на 1 км дороги "Урал — Новосемейкино" 21-летний водитель Volkswagen Jetta на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении Chevrolet Lacetti под управлением 32-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области