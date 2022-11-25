В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора

В Самарской области за январь — сентябрь 2022 г. Банк России выявил 24 нелегальных кредитора. Они предоставляли займы гражданам, не имея на это соответствующих лицензий, сообщает Центробанк.

Мошенники все чаще продвигают свои услуги через социальные сети, платформы объявлений, маскируясь под различные финансовые организации, а также имитируя иную предпринимательскую деятельность. Нелегальные кредиторы обещают быстрое получение денег на выгодных, на первый взгляд, условиях. При этом, если заемщики не справляются с выплатой, кредиторы могут прибегать к противозаконным методам взыскания долгов.

Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию". Если организации нет в списке, значит она работает вне правового поля.