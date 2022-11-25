В налоговых инспекциях Самарской области пройдет "День открытых дверей"

Во вторник, 29 ноября, с 09:00 до 20:00 во всех налоговых инспекциях Самарской области пройдет акция "День открытых дверей" по вопросам уплаты имущественных налогов до 1 декабря 2022 года.
В ходе акции граждане смогут получить налоговое уведомление для уплаты налогов, а также информацию о налоговом законодательстве, порядке и способах уплаты имущественных налогов.
Кроме того, они могут подключить СМС-информирование о наличии задолженности и узнать о ней, а также стать пользователем сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.