В налоговых инспекциях Самарской области пройдет "День открытых дверей"

Во вторник, 29 ноября, с 09:00 до 20:00 во всех налоговых инспекциях Самарской области пройдет акция "День открытых дверей" по вопросам уплаты имущественных налогов до 1 декабря 2022 года.

В ходе акции граждане смогут получить налоговое уведомление для уплаты налогов, а также информацию о налоговом законодательстве, порядке и способах уплаты имущественных налогов.

Кроме того, они могут подключить СМС-информирование о наличии задолженности и узнать о ней, а также стать пользователем сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".



