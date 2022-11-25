Самарский филиал НИИ Радио начал выпуск радиочастотных считывателей

Самарский филиал НИИ Радио разработал уникальное устройство считывания цифровых данных. Ранее такую продукцию закупали за рубежом, а теперь разработали свой отечественный продукт, не привязанный к западным технологиям.

В современном мире радиочастотные считыватели используются повсеместно: для отслеживания грузов, учета инвентаря, контроля маркированной продукции. Они помогают нам оплатить картой товар, проезд или пройти по пропуску через турникет.

Устройство Самарского филиала НИИ Радио позволяет на расстоянии получать любую информацию с предмета, на котором установлена специальная RFID - метка с чипом и встроенным приемопередатчиком. Благодаря этой технологии можно легко контролировать перемещение любых объектов.

"При поддержке Минпромторга России, а также используя накопленный технический и научный потенциал нашего предприятия, мы создали линейку считывателей RFID-меток, работающих на разных частотах и дистанциях. Уникальность разработки в том, что наши считыватели позволяют обеспечить считывание на расстоянии до 20 м в зависимости от размера метки (стандартные считыватели, которые сейчас представлены на рынке, гарантируют только 10 м). Наше устройство помогает идентифицировать объекты с RFID-меткой, проследить их передвижение. Это на 90% сокращает ручной труд, - прокомментировал заместитель директора по науке Самарского филиала НИИ Радио Николай Губанов.

Испытания показали, что образцы Самарского НИИ Радио ничем не уступают моделям ведущих мировых производителей, а по некоторым характеристикам превосходят их.

"Сейчас мы практически единственное в России предприятие, которое производит устройства считывания. Раньше такую продукцию закупали за рубежом", - отметил Николай Губанов.

Перспективы у предприятия большие. В использовании отечественной разработки заинтересованы такие крупные государственные структуры, как Минобороны РФ, Росгвардия, Главный центр специальной связи и Российские железные дороги.

"В условиях экономических санкций такая продукция крайне важна и востребована. И государством оказывается финансовая поддержка на реализацию проектов, направленных на разработку и внедрение перспективных технологий, производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции с импортозамещающим или экспортным потенциалом", - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Отметим, что Самарский фонд развития промышленности, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, предоставляет льготные займы до 100 млн рублей, по ставке от 1% годовых, на срок до пяти лет. Если необходимая предприятию сумма займа превышает 100 миллионов рублей, получение поддержки возможно через федеральный ФРП.

"Сегодня такая помощь от государства служит ключевым инструментом поддержки предприятий и более сорока предприятий уже воспользовались такой возможностью", - отметил министр.