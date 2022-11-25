Изменилось расписание грузовой переправы через Волгу в Самаре

С 28 ноября изменится расписание грузовой переправы через Волгу по маршруту "Октябрьский спуск - Рождествено".

Паром будет ходить в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 6 утра из Рождествено, 8:00 - из Самары. Второй рейс будет осуществляться в 14:00 (Рождествено) и 16:00 - Самара.