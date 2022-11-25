При ДТП под Самарой пострадали водители двух автомобилей

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В пятницу, 25 ноября, в 7:35 часов в Волжском районе на участке автодороги Николаевка - Черновский - Белозерки произошло столкновение двух транспортных средств - ВАЗ-2110 и Chevrolet Cruze.