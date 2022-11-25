При ДТП под Самарой пострадали водители двух автомобилей

В пятницу, 25 ноября, в 7:35 часов в Волжском районе на участке автодороги Николаевка - Черновский - Белозерки произошло столкновение двух транспортных средств - ВАЗ-2110 и Chevrolet Cruze.
В результате ДТП оба водителя доставлены в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный проезд транспорта и выясняют все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, учитывать погодные условия, соблюдать безопасный скоростной режим и требования правил дорожного движения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...