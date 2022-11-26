16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стала известна дата открытия одной полосы ул. Ново-Садовой в районе строительства метро Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции проведет прямую линию Школьники Самары испытали себя в профессии "лаборант химического анализа" Изменилось расписание грузовой переправы через Волгу в Самаре В налоговых инспекциях Самарской области пройдет День открытых дверей

Общество

Стала известна дата открытия одной полосы ул. Ново-Садовой в районе строительства метро

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В мэрии Самары озвучили ориентировочную дату открытия одной полосы движения на ул. Ново-Садовой в районе строительства метро. По информации городской администрации, машины там пустят 5 декабря. Нюансы актуальных работ и перспективы постепенного изменения схемы движения транспорта в зоне метростроя обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

"Сегодня работали над графиком. Намечена предварительная дата открытия одной полосы движения по ул. Ново-Садовой, если двигаться со стороны ул. Первомайской. Ориентир — 5 декабря. Будет возможен правый поворот на ул. Полевую. Прямой ход через перекресток — на ул. Самарскую — пока будет недоступен. А открытие двух полос при движении от ул. Галактионовской вверх по ул. Полевой, а также правого поворота с ул. Самарской на ул. Полевую планируется до 20 декабря. Благоустройство проезжей части дорог выполнят по временной схеме; по постоянной схеме сделают после завершения строительства метро", — рассказал Владимир Василенко.

Заместитель директора ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" Александр Богданов добавил, что в этой локации и в дальнейшем будет располагаться тяжелая строительная техника. В частности, предстоит установка 750-тонного автокрана для монтажа тоннелепроходческого комплекса, его разворота в будущем котловане. Поэтому полное восстановление благоустройства намечено под конец 2024 года. Оно предполагает перекладку цельным дорожным полотном, причем трамвайные пути тоже подлежат восстановлению.

В мэрии отметили, что в настоящее время весь цикл работ, предусмотренных для строительства метрополитена, выполняется в активном темпе, без простоев. Сейчас наибольший объем операций сосредоточен на ул. Галактионовской, где расположится станционный комплекс — здесь подрядчик по-прежнему опережает график. Основная задача — оперативно справиться с разработкой стартового котлована, куда уже в декабре текущего года планируется опустить тоннелепроходческий комплекс: смонтируют щит, который в дальнейшем будет разрабатывать породу при движении в сторону пересечения улиц Полевой и Ново-Садовой.

"Выполняется выемка грунта. В настоящее время ближе к ул. Вилоновской доработано почти под проектную отметку — специалисты опустились на глубину более 20 метров. До основания не докапывают порядка 50 сантиметров. Работы приостановлены до готовности к следующему технологическому циклу. То есть когда арматурные каркасы будут в полной готовности, рабочие снова начнут откапывать и  сразу же бетонировать ложе. В сторону ул. Красноармейской предусмотрено повышение уровня залегания стартового котлована. И сейчас отступающим порядком, по "захваткам", идет отработка соответствующих задач. Вероятность простоев исключена", — поясняет Александр Богданов.

В ближайшее время профильные службы рассчитывают получить положительное заключение относительно проектной документации, чтобы, основываясь на ней, организовать закупочные процедуры и определить подрядчика на поставку тоннелепроходческого комплекса и производство непосредственно проходческих работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Nina Loginova 18 ноября 2022 14:12 Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4