На Радио Дача стартовала акция "1000 и одна песня"

У слушателей Радио Дача есть прекрасная возможность не только слушать любимые песни, но и получать за это деньги. С 28 ноября по 16 декабря 2022, пройдет один из самых любимых проектов — "1000 и одна песня".
Чтобы выиграть приз, необходимо каждый день с 10:00 до 11:00 внимательно слушать эфир радиостанции и запомнить композицию, ставшую "Песней дня".
До 18:00 она обязательно прозвучит в эфире вновь. Услышав повтор, необходимо дозвониться ведущему на номер (846) 321-102-1 и сообщить название песни. Если слушатель дозвонился первым и правильно назвал "Песню дня", то он получает 1000 рублей от Радио Дача.
Призы можно будет получить в офисе радиостанции по адресу: г. Самара, ул. Стара — Загора, д. 48.
Подробности акции в группе ВК Радио Дача Самара vk.com/wall-50960028_31464.
Последние комментарии
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