65 пьяных водителей поймали в Самарской области в выходные

За три дня, с 25 по 27 ноября, в Самарской области сотрудники ГИБДД поймали 65 нетрезвых автомобилистов и девять — без водительского удостоверения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы выявили 2200 различных правонарушений ПДД.
Так, 40 человек неправильно перевозили детей. Правила тонировки нарушил 171 водитель.
Кроме того, 83 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы 147 раз решили пересечь проезжую часть там, где это запрещено.
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.