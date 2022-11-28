65 пьяных водителей поймали в Самарской области в выходные

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За три дня, с 25 по 27 ноября, в Самарской области сотрудники ГИБДД поймали 65 нетрезвых автомобилистов и девять — без водительского удостоверения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.