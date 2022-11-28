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Общество

65 пьяных водителей поймали в Самарской области в выходные

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 25 по 27 ноября, в Самарской области сотрудники ГИБДД поймали 65 нетрезвых автомобилистов и девять — без водительского удостоверения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего автоинспекторы выявили 2200 различных правонарушений ПДД.

Так, 40 человек неправильно перевозили детей. Правила тонировки нарушил 171 водитель.

Кроме того, 83 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы 147 раз решили пересечь проезжую часть там, где это запрещено.

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