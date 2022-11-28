При тушении вещей в квартире в Тольятти обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 27 ноября, около 7:04 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире дома № 41 на ул. Ярославская в Комсомольском районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте вызова горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На тушение были направлены 27 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 7:17.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что при тушении было обнаружено тело 69-летнего мужчины. А из здания эвакуировано шесть человек.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Также устанавливается причина пожара.