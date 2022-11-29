Дмитрий Азаров присвоил звание "академического" Волжскому русскому народному хору им. Милославова

Сайт областного правительства опубликовал постановление губернатора Самарской области "О присвоении звания "Академический" ГБУ культуры "Государственный Волжский русский народный хор им. Милославова".
Постановление опубликовано 28 ноября 2022 г.
Волжский народный хор был создан в феврале 1952 года. Петр Милославов стал основателем и его первым художественным руководителем. Хор создавался как профессиональный коллектив Поволжья для продвижения культуры народов, проживающих по берегам великой реки Волги.
В настоящее время Государственный Волжский русский народный хор является единственным коллективом в Поволжье, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов Поволжья. Успех Волжского народного хора объясняется высокой степенью культуры исполнения, отточенностью, филигранной отделкой всех деталей как вокального, инструментального, так и танцевального произведения.
В пятницу, 2 декабря, Волжский народный хор выступит в театре оперы и балета с юбилейным концертом "Нам — 70!". Начало в 18:30.
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"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!