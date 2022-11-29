Дмитрий Азаров присвоил звание "академического" Волжскому русскому народному хору им. Милославова

Сайт областного правительства опубликовал постановление губернатора Самарской области "О присвоении звания "Академический" ГБУ культуры "Государственный Волжский русский народный хор им. Милославова".

Постановление опубликовано 28 ноября 2022 г.

Волжский народный хор был создан в феврале 1952 года. Петр Милославов стал основателем и его первым художественным руководителем. Хор создавался как профессиональный коллектив Поволжья для продвижения культуры народов, проживающих по берегам великой реки Волги.

В настоящее время Государственный Волжский русский народный хор является единственным коллективом в Поволжье, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов Поволжья. Успех Волжского народного хора объясняется высокой степенью культуры исполнения, отточенностью, филигранной отделкой всех деталей как вокального, инструментального, так и танцевального произведения.

В пятницу, 2 декабря, Волжский народный хор выступит в театре оперы и балета с юбилейным концертом "Нам — 70!". Начало в 18:30.