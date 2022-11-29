В Тольятти при пожаре в квартире пострадал мужчина

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В понедельник, 28 ноября, произошел пожар в одной из квартир в доме №31 по пр. Ленина в Центральном районе Тольятти, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.