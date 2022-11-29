Самарцы пожаловались на дороги в переулке Малярный

Жители Самары пожаловались на состояние дороги в пер. Малярный, сообщает "КП-Самара". На участке часто случаются коммунальные и дорожные аварии.
По словам очевидцев, территория находится рядом с грузовым речным портом. Дорога на участке разбита, часто случаются прорывы воды, а с наступлением морозов появляется настоящий каток.
Также местные жители подчеркивают, что испытывают сложности при движении на легковой машине по переулку. На дороге застревают даже автобусы.
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Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.