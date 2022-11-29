Самарцы пожаловались на дороги в переулке Малярный

Жители Самары пожаловались на состояние дороги в пер. Малярный, сообщает "КП-Самара". На участке часто случаются коммунальные и дорожные аварии.

По словам очевидцев, территория находится рядом с грузовым речным портом. Дорога на участке разбита, часто случаются прорывы воды, а с наступлением морозов появляется настоящий каток.

Также местные жители подчеркивают, что испытывают сложности при движении на легковой машине по переулку. На дороге застревают даже автобусы.